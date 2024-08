Fonseca DIFENDE Theo Hernandez e Leao: «Ho parlato con loro privatamente e…». Le sue dichiarazioni in conferenza

Giornata di vigilia in casa Milan con Fonseca che è intervento in conferenza stampa per presentare il match con la Lazio. Di seguito le sue parole su Abraham.

THEO HERNANDEZ E LEAO – «È facile capire quello che dobbiamo migliorare. Io non parlo mai dei giocatori individualmente, parlo sempre di noi e della squadra. Invidualmente, parlo con i miei giocatori, ma privatamente, mai pubblicamente. Ovviamente ho parlato con Theo, con Rafa e gli altri giocatori»

LA CONFERENZA STAMPA DI FONSECA ALLA VIGILIA DI LAZIO-MILAN