Fonseca Milan, la società è convinta: solo in caso di crollo si punterà su Allegri o Xavi - Milan News 24

Fonseca Milan, la società è convinta: solo in caso di crollo si punterà su Allegri o Xavi. La rivelazione sul futuro dell’allenatore

La società Milan ha sempre avuto fiducia in Fonseca e non c’è mai stata la convizione di cambiare allenatore.

A rivelarlo è Luca Marchetti a Sky Sport spiegando che, solo in caso di crollo completo e di una serie di sconfitte, i rossoneri potrebbe valutare le piste Allegri o Xavi per sostituire Fonseca. Al momento, comunque, il Milan non ha contattato altri tecnici.