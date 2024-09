Fonseca Milan, DIVERTENTE siparietto in conferenza stampa: «In caso di vittoria con LIVERPOOL e INTER farò…». Le sue parole

Pochi minuti fa Paulo Fonseca ha terminato la sua conferenza stampa alla vigilia di Milan-Liverpool. Alla domanda finale del giornalista Carlo Pellegatti è nato un siparietto tutto da ridere.

IL SIPARIETTO – «Faccio una promessa: se vinco con Liverpool e Inter porto Pastel be Nata qui in conferenza per tutti!».

Il Milan, domani sera, giocherà contro il Liverpool, mentre invece domenica sera contro l‘Inter.