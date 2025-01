Fonseca Milan, il dato non mente: ha fatto peggio di Pioli in Serie A. Il confronto dopo le prime 17 partite di campionato spiega l’esonero

Il Milan di Fonseca, in Serie A, in 17 partite ha fatto peggio del Milan di Pioli della passata stagione.

Attualmente la squadra rossonera ha totalizzato 27 punti. Lo scorso anno, di questi tempi, ne aveva ben 6 in più. E’ proprio il tema della scarra continuità in Serie A, come confermato da Ibrahimovic ieri in conferenza stampa, uno dei motivi che hanno portato all’esonero di Fonseca.