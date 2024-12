Fonseca saluta il Milan: «Orgoglioso di aver lavorato per questo club, ho dato cuore e anima. Auguro al club il meglio per il futuro» – FOTO

Fonseca, tecnico del Milan, ha voluto salutare il club rossonero attraverso i propri profili social: il bellissimo messaggio

Intervenuto sui propri profili social, Paulo Fonseca ha salutato così il Milan:

— Paulo Fonseca (@PFonsecaCoach) December 30, 2024

PAROLE – «È arrivato il momento di dire addio. Sono orgoglioso di aver lavorato per il Milan e ho sempre dato il mio cuore e la mia anima per onorare la storia e la tradizione di questo grande club. Vorrei ringraziare il mio staff, i giocatori, i tifosi e tutti coloro che mi hanno sostenuto durante la mia permanenza a Milano. Auguro al club il meglio per il futuro».