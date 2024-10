Fonseca Milan, partenza a rilento: un'andatura così non si vedeva da cinque anni! E nel quinquennio di Pioli...

Fonseca Milan, i rossoneri sono protagonisti di una partenza a rilento: un’andatura così non si vedeva in A da cinque anni

Sempre più pressioni per Paulo Fonseca e il suo Milan, che dopo la sconfitta con il Napoli vede allontanarsi il podio di Serie A. Al momento, in realtà, i rossoneri sono fuori anche dal quarto posto a causa di una partenza a rilento.

Come evidenzia la Gazzetta, un’andatura così non si vedeva da cinque anni, quando il Diavolo perse cinque delle prime dieci partite di campionato. Con Pioli l’avvio di stagione non ha mai visto il Milan scendere sotto i venti punti dopo le prime dieci giornate. Oggi Leao e compagni hanno raccolto appena 14 punti.