Fonseca Milan, il tecnico presenta il Sassuolo: «Non è una squadra da B, ai miei giocatori ho detto…». Le dichiarazioni della vigilia del tecnico rossonero

Paulo Fonseca, alla vigilia del match di Coppa Italia del Milan contro il Sassuolo, ha parlato a MilanTV. Di seguito le sue parole sulla formazione di domani.

IL SASSUOLO – «Per me non è una squadra di Serie B, hanno tanti giocatori da Serie A. Non c’è solo Berardi. Hanno battuto il Lecce 2-0 nel turno precedente, sono una squadra forte, l’abbiamo studiata. Ho detto ai miei ragazzi che sarà difficile come una partita del nostro campionato».