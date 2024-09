Fonseca Milan, BOCCIATURA totale dopo l’1-3 col Liverpool: PAGELLE durissime contro l’allenatore. Voti e giudizi

La sconfitta del Milan per 1-3 contro il Liverpool ha visto tra i suoi protagonisti in negativo l’allenatore Fonseca. I quotidiani sportivi italiani hanno rifilato al portoghese voti e giudizi durissimi in pagella.

GAZZETTA DELLO SPORT 4,5 – Inizio incoraggiante con palleggio e personalità. La brutta difesa a zona sui calci piazzati complica tutto, ma già prima dei gol subiti il Diavolo era calato. Servono tanto lavoro, continuità di gioco e risultati.

TUTTOSPORT 4,5 – Doveva essere le partita della rinascita, ma il Milan continua a naufragare e il derby è imminente.

CORRIERE DELLO SPORT 4,5 – Il suo Milan parte a razzo poi si inceppa e crolla sotto i colpi delle stelle inglesi. Difesa in balia dell’avversario, la squadra viene fischiata.