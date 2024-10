Fonseca Milan, Orlando PERPLESSO: «La squadra ORA ha equilibrio ma un aspetto non mi CONVINCE»

Fonseca Milan, Massimo Orlando, ex calciatore e opinionista, ha commentato il momento del club rossonero: le parole

Intervenuto a TMW Radio, Massimo Orlando ha analizzato:

PAROLE – «Il Milan non può permettersi altri passi falsi, mi piace questa formula di gioco ora, però dubito che questi 4 attaccanti possano fare questa fase difensiva così ben fatta per tutto l’anno. Ora sono tutti contenti, si danno una mano, però poi richiedere a Leao e Pulisic di essere sempre perfetti anche dietro è rischioso. Non so quanto puoi reggere a questi ritmi».