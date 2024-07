Fonseca Milan, Ordine lo AVVISA: «Per lo scudetto QUESTA squadra resta favorita perchè...»

Fonseca-Milan, Franco Ordine, noto giornalista, ha avvisato il tecnico portoghese in vista del prossimo campionato

Nel suo editoriale per Il Giornale, Franco Ordine, giornalista di fede rossonera, è convinto del netto vantaggio che ha l’Inter di Simone Inzaghi rispetto a tutte le inseguitrici e le rivali per il prossimo scudetto.

ANALISI – «Dopo appena due prove, Taremi è già diventato l’uomo nuovo dell’Inter. Ha impiegato pochissimo tempo grazie a due qualità ampiamente riconosciute: l’amicizia collaudata con il gol mostrata anche col Porto, l’inserimento in un gruppo che ormai gioca a memoria anche in assenza di pilastri. Sembra l’avviso ai naviganti della prossima stagione che l’inseguimento alla prima della classe diventerà ancora più complicato grazie al fatto che non è cambiato il maestro d’orchestra, Simone Inzaghi, e nemmeno gli interpreti più importanti. Anzi, in due ruoli l’Inter sulla carta già forte, poteva e doveva rinforzarsi e l’ha fatto prima di tutti: in porta con Martinez, vice Sommer al posto di Audero, e con Taremi appunto che nelle gerarchie è destinato a togliere il posto ad Arnautovic, trascurando Zielinski arrivato per far riposare Mikhitaryan. Chi insegue l’Inter ha cambiato quasi tutto. Innanzitutto il tecnico, a ruota il sistema di gioco per non parlare della rosa dei titolari in larga parte ancora da ridisegnare».