Fonseca Milan, il tecnico fissa l’obiettivo: vuole vincere quel trofeo, messaggio forte e chiaro a Milanello

Fonseca Milan, il tecnico portoghese fissa l’obiettivo: rossoneri a caccia della sesta Coppa Italia della propria storia. Messaggio chiaro

Come riferito da calciomercato.com, Paulo Fonseca ha lanciato un messaggio chiaro al suo Milan: l’obiettivo è quello di vincere la Coppa Italia.

PAROLE – «Questo torneo infatti non viene vinto dal Milan dalla stagione 2002-2003, la stessa in cui l’allora squadra di Ancelotti si aggiudicò anche la Champions League a Manchester contro la Juventus. Da allora sono passati ben 21 anni: il Milan ci è andato spesso vicino, ha perso finali o si è fermato a un passo dall’ultima gara, è stato protagonista di sentitissimi derby ma mai è riuscito a rimettere le mani sulla coppa. Un digiuno cui ora Fonseca vuole mettere fine. Nel 2003 il Milan superò, negli allora doppi confronti, Ancona, Chievo Verona, Perugia e Roma in finale. In questa edizione invece dovrà vedersela con la vincente della sfida tra Roma e Sampdoria e, dovesse proseguire nel suo percorso, si stagliano davanti a sé in questa parte di tabellone gli spauracchi Napoli e Inter».