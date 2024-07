Fonseca Milan, non solo conferenza: c'è un altro appuntamento

Fonseca Milan, non solo la conferenza: previsto in mattinata un altro appuntamento per lui. Il PUNTO sul portoghese

Tuttosport ha fatto il punto in casa Milan, che vivrà un’altra giornata molto movimentata. Alle 11 Paulo Fonseca verrà presentato ufficialmente come nuovo allenatore dei rossoneri in una conferenza stampa a casa Milan.

Prima di tale conferenza, però, andrà in scena un incontro tra il tecnico portoghese e la dirigenza del Milan per fare un po’ il punto insieme sulle operazioni di mercato in piedi: in particolare i rossoneri continuano la loro caccia al nuovo numero nove oltre a un mediano, un terzino destro e un difensore centrale.