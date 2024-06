Fonseca Milan, il portoghese ha queste tre MISSIONI da portare a termine: l’ELENCO

Fonseca Milan, il portoghese ha queste tre MISSIONI da portare a termine e completare già al primo anno: l’ELENCO

L’edizione odierna di Tuttosport nel parlare di Fonseca (che a brevissimo si legherà al Milan per le prossime due stagioni più una terza di opzione) ha svelato anche le tre missioni che il tecnico vorrà portare a termine sulla panchina rossonera.

Innanzitutto c’è da conquistare una piazza che lo accoglierà in maniera tutt’altro che calorosa. Poi Fonseca dovrà lavorare e sistemare gli equilibri difensivi, punto debole del Milan come confermato anche dall’ultima amichevole. Infine, per competere per lo scudetto: dovrà anche rivitalizzare quei giocatori che nell’ultima annata hanno avuto un rendimento inferiore alle loro possibilità.