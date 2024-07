Fonseca Milan, da DOVE nasce la scelta dei rossoneri: dagli ingaggi al Lilla ai NUMERI in campo! L’analisi della Gazzetta dello Sport

Ieri è stato il Fonseca Day al Milan, col tecnico portoghese che è arrivato a Milano e ha visionato le strutture di Milanello. Oggi la Gazzetta dello Sport torna sui motivi che hanno spinto i rossoneri a puntare su di lui, titolando: «Dagli ingaggi al Lilla ai numeri in campo. Paulo scelto così».

Il quarto posto in campionato raggiunto col Lille nell’ultima stagione assume ancor più valore se si considera il monte ingaggi di appena 25 milioni. Più della metà rispetto al Monaco che ha chiuso secondo a otto punti di vantaggio. Dato a testimonianza di come l’allenatore abbia saputo valorizzare la rosa a disposizione, con un occhio di riguardo verso i giovani. Poi si passa al campo: Il Lille di Fonseca è secondo in Francia – dietro solo al Psg – per sequenze di 10 o più passaggi che hanno poi portato a un tiro o a un tocco in area. Anche l’aspetto difensivo non è per nulla sottovalutato: la sua squadra è stata la seconda per tiri concessi e la prima per tocchi concessi dentro l’area.