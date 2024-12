Fonseca Milan, l’ultima indiscrezione fa felice il tecnico! C’entra Ibrahimovic, cosa è successo

Fonseca Milan, tecnico non preoccupato dall’assenza dei dirigenti ieri a Milanello: spunta il clamoroso retroscena. Ultime

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, non è assolutamente preoccupato dal mancato arrivo dei dirigenti ieri a Milanello dopo lo sfogo post Stella Rossa.

Il fatto che nessun dirigente ieri mattina fosse a Milanello non va letto infatti come un disimpegno del club, ma è frutto della precisa volontà di non delegittimare con discorsi al gruppo il lavoro dell’allenatore.