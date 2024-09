Era da molto tempo che il Milan non si rendeva protagonista di un inizio di campionato così negativo come quello di Fonseca

Un inizio di campionato così difficile, con soli due punti conquistati da Fonseca nelle prime tre partite, è un evento raro nella storia del Milan. L’ultimo precedente risale addirittura a 13 anni fa, nella stagione 2011/2012, quando la squadra, fresca campione d’Italia e guidata da Massimiliano Allegri, ottenne lo stesso deludente score.

È interessante notare come anche in quell’occasione ci furono delle similitudini con l’attuale situazione: una rimonta da due gol di svantaggio nella prima partita in casa (contro la Lazio allora, contro il Torino oggi) e una sconfitta in trasferta contro il Napoli.