Fonseca Milan, la RIVELAZIONE: «Ha AGGIORNATO il 4-2-4 di Leonardo, ma il vero CAMBIAMENTO è un altro». L’analisi

Il Corriere dello Sport ha fatto un’analisi sul cambiamento apportato da Fonseca al suo Milan nel derby vinto contro l‘Inter per 1-2.

Il primo riguarda il sistema di gioco con una sorta di 4-2-4 aggiornato rispetto a quello utilizzato anni fa da Leonardo con Pirlo e Ambrosini in mezzo al campo e Seedorf e Ronaldinho a supporto di Pato e Inzaghi. Il vero cambiamento, però, è stato nella testa dei giocatori e nel rapporto tra lo stesso allenatore e la squadra. Fonseca non ha perso le sue convinzioni e ha trovato una soluzione condivisa (Gabbia e Abraham titolari) per ripartire.