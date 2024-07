Fonseca Milan, l’INDISCREZIONE da Milanello è da BRIVIDI! Giocatori INCREDULI, non se lo aspettava NESSUNO

Fonseca-Milan, il tecnico portoghese dopo circa una settimana dall’inizio del ritiro ha convinto tutti: l’indiscrezione

Fonseca sindaco di Milanello: intensità, idee e tanto pallone, così ha conquistato i calciatori. Dopo poco più di una settimana, si può dire che ai calciatori del Milan piace. Fonseca convince per come lavora e come si è approcciato alla squadra.

Questa l’indiscrezione rilanciata dalla Gazzetta dello Sport in merito ai primi passi del tecnico portoghese all’interno del centro sportivo: le sensazioni sono decisamente positive.