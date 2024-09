Fonseca Milan, INIZIO DA INCUBO in Serie A: eguagliato ALLEGRI in negativo, IL DATO sulle prime tre partite dei rossoneri

Il Milan, fino ad ora, ha vissuto un inizio di stagione da incubo. I rossoneri, infatti, hanno conquistato a malapena due punti in tre partite, un bottino troppo scarno per un club così glorioso.

Il Diavolo non iniziava così male in campionato da ben tredici anni. In panchina c’era Allegri e il Milan era reduce dalla vittoria dello scudetto: anche in quel caso i rossoneri conquistarono solamente due punti in tre partite. Tutti i tifosi, ora, si aspettano una reazione da parte di tutti, per rimettersi in corsa su tutti gli obiettivi.