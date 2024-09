Fonseca Milan, Garlando non ha DUBBI: «Deve ripartire da LUI cambiandogli POSIZIONE! Dove gioca ora è SPRECATO»

Fonseca-Milan, Luigi Garlando, noto giornalista, ha consigliato al tecnico di cambiare posizione a Tijjani Reijnders

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando, noto giornalista, ha consigliato così Paulo Fonseca:

PAROLE – «L’uomo a cui aggrapparsi è Tijjani Reijnders che è in fase di consacrazione. Lo ha confermato in Nazionale. Classe a parte, gioca con una leggerezza che al Milan manca. Fonseca, con la linea a 3 o con Fofana che gli copre le spalle, dovrebbe trovare il modo di avvicinarlo alla porta, come nell’Olanda. Sprecato tenerlo solo in sala macchine».