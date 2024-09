Fonseca Milan, il club fa QUADRATO! RETROSCENA da non credere, confronto col tecnico e... ULTIMISSIME

Fonseca-Milan il club fa quadrato intorno all’allenatore rossonero: fiducia confermata ma serve la svolta. Tutti i dettagli

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan ha intenzione di fare quadrato intorno al proprio allenatore, Paulo Fonseca, nonostante i due punti conquistati nelle prime tre partite. Nessun allarme e fiducia nel lavoro del portoghese che però è chiamato alla svolta.

Le prossime 3 partite, contro Venezia e Inter in campionato e Liverpool in Champions League, saranno decisive per cercare di invertire definitivamente la rotta. Se ciò non dovesse accadere si riaprirebbero nuove riflessioni che al momento tutti vogliono scongiurare.