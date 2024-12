Fonseca Milan, dettaglio incredibile sul contratto del tecnico! Il Diavolo si cautela, portoghese all’angolo

Fonseca Milan, clamoroso dettaglio sul contratto del tecnico portoghese: i rossoneri possono rescinderlo! Ecco come

Importante aggiornamento fornito da Matteo Moretto sul rapporto tra Paulo Fonseca, tecnico del Milan, e il club rossonero.

Un dettaglio sul contratto di Fonseca: esiste un diritto di recesso all’interno dell’accordo firmato in estate [2+1]. Se il Milan paga una cifra, variabile di anno in anno, può chiudere definitivamente il rapporto con Fonseca, che non resterebbe più sotto contratto. Nonostante la vittoria di ieri sul campo del Verona le riflessioni continuano.