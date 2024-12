Fonseca Milan, De Paola difende il tecnico: «Ha fatto benissimo, lo sto rivalutando. Ecco con chi ce l’aveva»

Fonseca Milan, Paolo De Paola, noto giornalista, ha commentato lo sfogo del tecnico portoghese dopo la Stella Rossa

Ospite a TMW Radio, Paolo De Paola ha parlato così della situazione del Milan dopo lo sfogo di Fonseca:

PAROLE – «Per me ce l’aveva sicuro con Tomori, Calabria, Loftus-Cheek, e Theo Hernandez. Sento dire che si dovrebbe dimettere, invece per me ha fatto benissimo. Mi sono ricreduto sulla forza di carattere di questo allenatore. Da inizio campionato diciamo che la squadra non segue l’allenatore, c’è anarchia. Fonseca non può nulla su questa onnipotenza, rinforzata dalle vittoria. Se un allenatore sente l’esigenza di fare pubblicamente un’accusa del genere vuol dire che è solo. E questo non va bene. Secondo me questo sfogo ha compattato la dirigenza rossonera, vicina a Cardinale, attorno a Fonseca. Mettere a nudo questi problemi dopo una vittoria in Champions, veramente ha dimostrato molto coraggio».