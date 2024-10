Fonseca Milan, è lui il fattore chiave per Jonathan David: il retroscena fa sognare i tifosi rossoneri

Fonseca Milan, lui può essere il fattore chiave per portare Jonathan David a Milanello: numeri impressionanti al Lille. I dettagli

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan può sperare nel proprio allenatore per arrivare al colpo a parametro zero legato a Jonathan David.

Fonseca , l’allenatore portoghese, conosce molto bene Jonathan David, avendolo allenato per due stagioni al Lille, probabilmente le migliori della carriera di David. Nel 2022-23, ha segnato 26 gol in 40 partite e nel 2023-24, ha segnato 26 gol in 47 partite. Fonseca lo ha utilizzato come attaccante centrale in una formazione 4-2-3-1, con Cabella o Yazici alle sue spalle.