Fonseca Milan, un dato allarma i tifosi rossoneri! La statistica non mente, c’è un fosco scenario all’orizzonte

Fonseca Milan, la media punti del tecnico portoghese allarma i tifosi: con questo andamento lo scorso anno sarebbe arrivato nono

Come riferito dal Corriere dello Sport, in casa Milan c’è un dato che sta particolarmente allarmando i tifosi rossoneri dopo la sconfitta per 0-2 ieri sera a San Siro contro il Napoli.

📉 #Milan, #Fonseca viaggia alla media di 1,55 punti a partita. Per farvela breve, con questa media punti, l’anno scorso sarebbe arrivato nono in classifica. pic.twitter.com/JI7svG2Smg — Milan Zone (@theMilanZone_) October 30, 2024

