Fonseca Milan, clamoroso paradosso! Non è tra i tecnici più pagati ma... Ultimissime

Fonseca Milan, c’è un clamoroso paradosso che riguarda il tecnico portoghese: non è tra i più pagati ma il monte ingaggi lo inchioda

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, c’è un clamoroso paradosso in casa Milan che riguarda Paulo Fonseca, tecnico rossonero chiamato ad una riscossa già domani contro il Verona.

Ha il terzo monte ingaggi in A ma… è ottavo in classifica. Diavolo, i conti non tornano. Solo Inter e Juve spendono di più tra i club italiani. Fonseca però non è tra i tecnici meglio pagati.