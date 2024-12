Fonseca Milan, che critica al tecnico! Domande senza risposta, diversi aspetti non tornano. Tutti i dettagli

Fonseca Milan, grosse critiche al tecnico portoghese dopo la sconfitta di ieri sera sul campo dell’Atalanta: tutti i dettagli

Calciomercato.com, e in particolare il giornalista Andrea Longoni, ha mosso tutta una serie di accuse a Paulo Fonseca dopo la sconfitta del Milan sul campo dell’Atalanta:

PAROLE – «Fonseca dovrebbe spiegare perché martedì col Sassuolo ha utilizzato Reijnders per 65 minuti: ieri l’olandese era cotto. Dovrebbe spiegare perché in Coppa Italia sul 4-0 fa fare 45 minuti a Pulisic: ieri si è fatto male nel primo tempo. Dovrebbe spiegare perché dal minuto 22 la sua squadra non fa più un tiro in porta e ha fatto fatica a superare la metà campo. Dovrebbe spiegare perché il Milan ha chiuso la gara con 0 calci d’angolo. Dovrebbe spiegare perché ha fatto il primo cambio non obbligato al minuto 77: evidentemente fino a quel momento gli è andata bene una squadra che non superava più la metà campo. Dovrebbe spiegare che fine ha fatto anche nei sogni il suo calcio dominante: il Milan ha giocato da provinciale che prova a chiudersi. Cose queste che purtroppo non ci spiegherà mai perché oggi è concentrato a gridare allo scandalo contro gli arbitri: non c’è nessuno scandalo. Così come non esistono scuse».