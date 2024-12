Fonseca Milan, c’è il piano per tenersi la panchina rossonera! C’entra Ancelotti, scenario inaspettato

Fonseca Milan, la vittoria della Coppa Italia potrebbe favorire la conferma del portoghese in panchina: l’ultimo a riuscirci è stato Ancelotti

Come riferito da Tuttoport, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, vuole tenersi la panchina rossonera vincendo la Coppa Italia, impresa riuscita per l’ultima volta nel 2003 da Carlo Ancelotti.

Per come si è messa la Serie A, nonostante l’ottimismo del tecnico, è difficile – oggi – pensare che il Milan possa vincere lo scudetto. La Champions rimane un terno al lotto, dunque puntare alla Coppa Italia deve essere un obbligo per il Milan. Vincere, come detto, aiuta a vincere e pure Cardinale avrebbe un ritorno d’immagine diverso dopo stagioni di piazzamenti. Provare ad arrivare alla finale di Roma deve essere un obiettivo forte anche per Fonseca che da un successo del genere, potrebbe trarne linfa vitale per la sua esperienza sulla panchina rossonera. Oggi il tecnico deciderà come affrontare il Sassuolo (domani alle 21 a San Siro), consapevole ovviamente che venerdì il Milan sarà di scena a Bergamo dove si giocherà una

fetta della corsa alla zona Champions, però prendere sotto gamba la partita con gli emiliani, schierando solo seconde linee col rischio così di uscire, sarebbe un grande autogol.