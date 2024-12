Fonseca Milan, incredibile rivelazione: c’è l’opzione per la rescissione anticipata del contratto. Ecco come può essere attivata

Il Milan ha inserito nel contratto triennale firmato da Fonseca il 13 giugno scorso una opzione per la rescissione anticipata dello stesso. A svelarlo è Relevo.

Il club rossonero, quindi, pagando una determinata cifra, variabile di stagione in stagione e già prestabilita, potrà chiudere il rapporto con Fonseca e cambiare allenatore senza tenerlo a libro paga. In caso di esonero, invece, ci sarebbe bisogno di un’intesa tra le parti per liberarsi da subito del contratto.