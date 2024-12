Fonseca Milan, piovono conferme assolute sulla posizione del tecnico! La società ha questa convinzione

Fonseca Milan, conferme sull’intenzione della dirigenza di non procedere con l’esonero del tecnico: c’è una convinzione precisa

Come riferito da calciomercato.com, e in particolare da Daniele Longo, in casa Milan c’è una convinzione precisa in merito alla guida tecnica.

Fonseca gode ancora della fiducia del management rossonero, la sua posizione non è in dubbio nonostante il grande ritardo accumulato in campionato. Da Ibrahimovic a Furlani, da Scaroni a Moncada, persiste la convinzione di aver messo a disposizione di Fonseca una squadra forte che poteva dire la sua anche per lo scudetto.