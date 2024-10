Fonseca Milan, il retroscena: «Vuole riaffermare la sua leadership e dire basta ai casi di indisciplina»

Fonseca Milan, il retroscena sulla conferenza stampa alla vigilia dell’Udinese: il giornalista Zancan commenta le parole dell’allenatore

Il giornalista Federico Zancan a a Sky Sport ha commentato la conferenza stampa di Fonseca alla vigilia di Milan Udinese.

LE PAROLE – «Ha espresso la volontà di riaffermare la sua leadership, la sua autorita e disciplina che sono state messe un po’ in discussione con il caso cooling break all’Olimpico e quella dei rigori che è stata grave e brutta. C’è la volontà di dire basta a questi casi di indisciplina per riprendersi e far risogere di squadra. È un momento importante, il Milan gioca sempre con l’acqua alla gola per i risultati negativi di inizio stagione».