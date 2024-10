Fonseca Milan, la notizia manda nel panico i tifosi! C’entrano Leao e Theo Hernandez, le ultime

Fonseca Milan, rapporto non idilliaco con Leao e Theo Hernandez? La notizia di Monica Colombo manda nel panico i tifosi

Intervenuta a Radio Rossonera, Monica Colombo, nota giornalista, ha commentato la situazione attuale del Milan parlando del rapporto tra Paulo Fonseca e i due top club della squadra, Rafael Leao e Theo Hernandez:

PAROLE – «Diciamo che i due non si prendono tanto. Da quello che so credo che sia un discorso magari con alcuni della vecchia guardia… Anche con Theo credo che il feeling non sia proprio ai massimi livelli».