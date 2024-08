Fonseca Milan, Chukwueze PAZZO del tecnico: «Mi ha fatto RINASCERE!». E racconta il PRIMO dialogo con l’ex Roma

Fonseca-Milan, Samuel Chukwueze, esterno dei rossoneri, ha elogiato il tecnico portoghese: giocatore completamente rinato

Nel corso dell’intervista alla Gazzetta dello Sport, Samuel Chukwueze ha parlato così di Paulo Fonseca, nuovo tecnico del Milan:

FONSECA – «Il mister mi dà fiducia. Ora devo dimostrare che sono da Milan. Penso sia il mio momento. Mi ha detto solo una cosa: “Samuel, non voglio vedere il Chukwueze dello scorso anno. Voglio quello del Villarreal”. E io: “Ok, no problem”. E’ come se fossi rinato. Sono un giocatore nuovo».

