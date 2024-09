Fonseca Milan, l’allenatore svela la CHIAVE per superare la CRISI: i dettagli. Ecco cosa ha detto in conferenza stampa

Fonseca durante la conferenza stampa di presentazione di Milan Venezia ha svelato quale è, secondo lui, la chiave per superare la crisi di inizio stagione dei rossoneri.

CHIAVE PER SUPERARE LA CRISI – «Non so se c’è una chiave. Io continuo con la stessa passione e fiducia, cercando di risolvere i problemi avuti in queste tre partite. In questo momento devo pensare solo alla squadra e al lavoro da fare con i giocatori: questa è la chiave, concentrarsi sul lavoro».

CLICCA QUI PER LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE