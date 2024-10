Fonseca Milan, il tecnico non molla! Clamoroso retroscena da Milanello, tifosi increduli

Fonseca Milan, il tecnico portoghese non ha nessuna intenzione di mollare. Messaggio chiaro alla squadra a Milanello

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan non ha nessuna intenzione di mollare il colpo in campionato dopo la sconfitta prima della sosta contro la Fiorentina e in vista della sfida di domani contro l’Udinese.

Fonseca ha tenuto a rapporto la squadra con un discorso propositivo che ha guardato più al futuro che agli errori passati. Si aspetta dal Milan un cambio di passo e che tutte le partite, a cominciare da quella con l’Udinese, siano affrontate con il massimo dell’intensità e concentrazione.