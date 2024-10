Fonseca Milan, il RETROSCENA manda su tutte le FURIE i tifosi! C’entrano i rigori, clima INCANDESCENTE

Fonseca Milan, il retroscena manda su tutte le furie i tifosi! Caos rigori, clima incandescente in casa rossonera. I dettagli

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, c’è un clima incandescente in casa Milan dopo la sconfitta di ieri sera sul campo della Fiorentina.

Caos rigori, Fonseca nel dopogara: “Sono inc…, il tiratore è Pulisic, non so perché i ragazzi hanno cambiato. Ho già detto loro che non deve succedere mai più”. Perché non lo ha detto a muso duro già nell’intervallo, dopo la prima estromissione di Pulisic?