Fonseca Milan, il tecnico portoghese PRESENTA la lista della spesa a Furlani: vuole questi 4 giocatori, c’è l’OK del club

Fonseca-Milan, il tecnico portoghese presenta la lista della spesa a Furlani: ha chiesto questi quattro giocatori

Come riportato dal Corriere dello Sport, Paulo Fonseca, in procinto di diventare il nuovo allenatore del Milan, ha fatto precise richieste in sede di calciomercato rossonero alla società che, dal canto suo, avrebbe avallato i desiderata dell’ex Roma.

Fonseca, che ritiene già il Milan una rosa strutturata per lo scudetto, vuole un nuovo attaccante centrale, un centrocampista con caratteristiche difensive, un terzino destro e un centrale.