Fonseca Milan, Marchetti SVELA: «Non ci sono dubbi, ecco perché non è ancora arrivata la firma»

Le parole di Luca Marchetti, intervenuto a Sky Sport. L’esperto di mercato ha smentito qualsiasi dubbio sull’operazione Fonseca Milan. L’ex Roma sarà il nuovo allenatore rossonero, ecco cosa ha detto:

LE PAROLE – «Non è in dubbio che Fonseca sarà il nuovo allenatore. Sembra che le società si stiano prendendo un po’ più di tempo per comunicare l’ufficialità in maniera più pulita e tranquilla. Non credo che si siano dubbi sulla sua firma.»