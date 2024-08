Fonseca Milan, Calamai NON HA DUBBI: «Non mi hai MAI convinto. Vi SPIEGO il motivo»

Fonseca-Milan, Luca Calamai, noto giornalista, ha criticato duramente il tecnico portoghese dopo la brutta sconfitta contro il Parma

Intervenuto a TMW Radio, Luca Calamai, noto giornalista, ha dichiarato:

PAROLE – «La faccia negativa è il Milan, invece. I rossoneri hanno fatto un mercato importante e hanno preso un allenatore che conosceva già il calcio italiano. Leggevo già sui giornali che Ibrahimovic deve valutare subito la scelta Fonseca. È vero deve assolutamente valutare fin da subito se è stata la scelta giusta. Anche se l’operazione Fonseca non mi ha mai troppo convinto per me deve anche poter lavorare. La negatività è anche il Bologna. Per me Italiano ha bisogno ancora di tempo perché ha tutto un percorso nuovo da fare. Devo dire, però, che lui deve riuscire a coniugare le sue idee e l’idea di calcio che si sposa con le caratteristiche dei calciatori. Chiudo, poi, con l’esplosione di gioia di Antonio Conte. Lui può piacere o non può piacere ma possiamo dire che vive il calcio in maniera totale».