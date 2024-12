Fonseca Milan, Cafu non ha dubbi: «Merita tempo e fiducia, il problema è questo». Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Cafu, ex giocatore del Milan e della Roma, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue parole su Fonseca.

«Il livello tattico il lavoro dell’allenatore si vede, ma a volte è mancato l’atteggiamento giusto. E non è un caso che, pur in un periodo in cui i tifosi del Milan sono molto critici, Fonseca non è nel mirino. Merita tempo e fiducia».