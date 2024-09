Fonseca Milan, Aldo Serena lo DIFENDE! Sul futuro del tecnico portoghese l’ha detto VERAMENTE

Fonseca-Milan, Aldo Serena, ex attaccante, ha commentato il momento del tecnico portoghese: le dichiarazioni

Nel corso dell’intervista esclusiva con Milannews24, Aldo Serena ha parlato così di Paulo Fonseca:

Che idea si è fatto su Fonseca? Come mai sta avendo tutti questi problemi?

«Fonseca mi sembra un allenatore attento alla comunicazione e a non creare ulteriori tensioni. In questo fa bene, ma la squadra deve avere una reazione. Altrimenti anche questi comportamenti molto delicati dell’allenatore possono creargli problemi alla lunga. E’ sulla graticola, i giornali parlano di avvicinamento: anche per lui non è semplice».

Se Fonseca dovesse fallire la prova derby e dovesse essere esonerato, chi vedrebbe bene Serena in panchina tra i nomi che si sono fatti in questi giorni?

«Per rispetto di Fonseca che ha sulle spalle un macigno in questi giorni, non dico niente…».

L’INTERVISTA INTEGRALE DI ALDO SERENA