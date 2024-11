Fonseca sul gol preso in Champions: «Come con l'Udinese? Situazione diversa anche se...»

Conferenza stampa Fonseca: il tecnico presenta da Milanello la sfida di domani contro l’Empoli a San Siro. Le parole

Giornata di vigilia in casa Milan, che domani affronterà l’Empoli San Siro nella sfida valevole per la quattordicesima giornata della Serie A 2024/25. Milannews24 segue LIVE la conferenza stampa di Paulo Fonseca dalle 14.15.

GOL PRESO CON LO SLOVAN COME QUELLO CON L’UDINESE – «Sembra che sia la stessa situazione perchè c’era Reijnders protagonista ma la situazione è totalmente diversa. La prima era una giocata, contro lo Slovan era una palla inattiva, è stato un errore individuale dei tre calciatori a metà campo. Qualcuno in campo può parlare ma è stata una scelta individuale. Può avvisare anche Maignan ma non è una questione tattica. Situazioni totalmente diverse».

LA CONFERENZA STAMPA INTREGRALE DI PAULO FONSECA