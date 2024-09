Fonseca nel mirino di Gentile: «Non è una figura FORTE. Quando il Milan l’ha preso i tifosi non hanno fatto FESTA…». La frecciata

Il giornalista Riccardo Gentile a Sky Sport 24 ha mosso una critica nei confronti di Fonseca dopo l’inizio complicato al Milan.

LA FRECCIATA – «La figura di Fonseca non è una figura forte, non ci nascondiamo. Nel momento in cu il Milan l’ha preso i tifosi del Milan non sono usciti a far festa. Ha fatto un buon lavoro dove è stato, ma non è stato il nome che ha acceso la fantasia dei tifosi. Partendo in questo modo qualche difficoltà la incontri».