Fonseca risponde ai tifosi del Milan e alla contestazione

Fonseca in conferenza stampa risponde ai tifosi del Milan e alla contestazione mossa durante i due giorni della festa dei 125 anni del club

Fonseca nella conferenza stampa di presentazione di Verona Milan ha risposto ai tifosi e alla contestazione a cui hanno dato vita durante i due giorni della festa dei 125 anni del club.

FISCHI E CRITICHE – «Le critiche sono per tutti, non penso che i tifosi apprezzino di più me che i giocatori: siamo un gruppo unito».

LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI FONSECA