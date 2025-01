Fonseca torna in panchina, l’ex Milan è ancora sotto contratto: le ultime

Condividi via email

Fonseca, l’ex allenatore del Milan potrebbe tornare in panchina. Le ultime sul suo futuro, opzione in Francia

Paulo Fonseca è stato esonerato dal Milan negli ultimi giorni del 2024, al suo posto il club ha scelto Sergio Conceicao. A distanza di nemmeno un mese l’ex tecnico rossonero potrebbe aver trovato una nuova sistemazione.

Stando a quanto riportato da TuttoMercatoWeb, per lui potrebbe esserci la possibilità di andare sulla panchina del Lione. In tutto questo il portoghese ex Serie A è ancora sotto contratto con il Diavolo.