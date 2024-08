Fonseca e quella NOVITA’ di gioco al Milan: «Chi CAPISCE di tattica può già notare questo!». Poi sul PARAGONE con Pioli risponde così

Fonseca ha tenuto la conferenza stampa alla vigilia di Milan Torino. Ecco cosa ha detto sulla novità di gioco dei rossoneri

IN COSA IL MILAN SARA’ DIVERSO CON GLI ANNI SCORSI – «Non mi piace fare paragoni. Voi qui in Italia avete tanti analisti tattici, non voglio parlare dei dettagli per cui lavoriamo per cambiare. Qualche persona che lavora nel calcio e capisce di tattica, può già capire che c’è qualcosa di diverso ed è chiaro. Il modo di difendere e attaccare è diverso, non sto dicendo che è migliore ma è diverso»

