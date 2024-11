Fonseca a DAZN: «A Camarda gli ho detto questo, non vogliamo più perdere punti per strada»

Fonseca, tecnico del Milan, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara contro il Cagliari: le sue dichiarazioni rilasciate a DAZN

Intervenuto a DAZN prima di dell’inizio del match tra Cagliari e Milan, Paulo Fonseca ha dichiarato:

PAROLE – «Abbiamo parlato tanto dell’importanza di questa partita, sarà diversa rispetto al Real Madrid. Se non avremo l’atteggiamento giusto penso proprio che oggi sarà difficile anche perché il Cagliari è una squadra molto aggressiva difensivamente. Rincorsa Napoli e Inter? Abbiamo bisogno di vincere per non perdere il treno, il campionato è ancora lungo e noi non vogliamo più lasciare per punti. Camarda? Ha la testa giusta, gli ho solo detto che deve fare quello che sa fare».