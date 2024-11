Fonseca mette in guardia il Milan: «Se non vinciamo col Cagliari non ha senso la vittoria contro il Real Madrid»

Fonseca in conferenza stampa ha messo in guardia il Milan: «Se non vinciamo col Cagliari non ha senso la vittoria contro il Real Madrid»

Fonseca in conferenza stampa ha messo in guardia il Milan riguardo la partita col Cagliari.

ANCORA SUL CAGLIARI – «La gara di domani è importante per tutto, penso che non possiamo sbagliare e perdere punti. Arriviamo dopo una buona partita, penso che non ha senso la vittoria contro il Real se non vinciamo col Cagliari. Sarà una gara totalmente diversa ma è importantissimo vincere domani».

LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI FONSECA