Fofana Milan: la VERITA’ sul prezzo del centrocampista. Ha da tempo dato questa RISPOSTA ai rossoneri

Fofana Milan: la verità sul prezzo del centrocampista. Ha da tempo dato questa risposta ai rossoneri, tutti i dettagli

Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, il Milan ha il sì di Youssouf Fofana dai giorni di Khephren Thuram alla Juve e da quel giorno sta lavorando per trovare l’accordo con il Monaco. In situazioni del genere, scrive, l’operazione andrebbe chiusa in tempi rapidi.

Nelle ultime ore si è parlato di un prezzo lievitato a 35 milioni di euro: Pedullà racconta che il prezzo è di 20 milioni (bonus compresi), un rialzo è possibile ma non certo fino a 35.