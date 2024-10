Fofana Milan, il francese ha conquistato i tifosi rossoneri: prestazione mostruosa a San Siro

Fofana Milan, il francese ha conquistato i tifosi rossoneri: prestazione mostruosa. Le ultimissime notizie sul mondo rossonero

Il Milan, nella giornata di ieri, ha battuto l’Udinese in casa per 1-0. I rossoneri, nonostante l’uomo in meno per 60′, sono riusciti a conquistare i tre punti, davvero fondamentali in ottica classifica.

Uno dei migliori in campo, senza alcun dubbio, è stato Fofana. Il centrocampista, a suon di prestazioni imponenti, ha conquistato il cuore dei tifosi, davvero entusiasti per il suo operato.